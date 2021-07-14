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Şüpheliyi eve gitmekte olan polis memuru yakaladı

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde, kasten adam öldürmeye teşebbüs olayının şüphelisini, eve gitmekte olan polis memuru yakaladı.

Asayiş 14.07.2021, 15:02
Şüpheliyi eve gitmekte olan polis memuru yakaladı
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Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde, kasten adam öldürmeye teşebbüs olayının şüphelisini, eve gitmekte olan polis memuru yakaladı.

Alınan bilgiye göre, mesai saatinin bitiminden sonra evine aracıyla gitmekte olan polis memuru, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve kasten öldürmeye teşebbüs olayının şüphelisi H.Ş. adlı kişinin, ilçe merkezinde 33 AHR 080 plakalı araçla seyir halinde olduğunu gördü.

Aracı takip eden polis memuru, Yıldız Mezarlığı kavşağında H.Ş.’nin yanına yanaşarak durmasını istedi. Araçla kaçmaya çalışan şüpheli H.Ş.’ye dur ihtarında bulunmak amacıyla havaya ateş etti.

Uyarı ateşinden sonra kaçmaya çalışan H.Ş. kaldırıma çarparak durabildi. Gözaltına alınan H.Ş. adlı kişinin aracında olayda kullandığı tüfek ve 8 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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