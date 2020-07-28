Şüphelinin yakınlarına av tüfeğiyle saldırı: 3 yaralı
ANTALYA’DA ALACAK-VERECEK MESELESİ YÜZÜNDEN ÇIKAN KAVGADA GÖZALTINA ALINAN 1 ŞÜPHELİNİN YAKINLARI, POLİS MERKEZİ ÖNÜNDE BEKLEDİĞİ SIRADA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI. KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİLER TARAFINDAN AV TÜFEĞİYLE ATEŞ EDİLEN 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI.
Antalya’da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada gözaltına alınan 1 şüphelinin yakınları, polis merkezi önünde beklediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından av tüfeğiyle ateş edilen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Meydan Polis Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeşildere Mahallesi’nde alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından bir şüpheli darp suçundan dolayı gözaltına alınarak, Meydan Polis Merkezi’ne götürüldü. Şüphelinin yakınları da merkeze gelerek, bir süre beklemeye başladı.
Bu sırada kimliği belirsiz kişiler merkez önünde bekleyen yakınlara av tüfeğiyle ateş açtı. Olayda Eyüp T., Diyar B. ve İsmail D. yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerindeki müdahalelerin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri, merkez önünde bekleyen kişilere av tüfeğiyle ateş eden şahıslar için çalışma başlattı.
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