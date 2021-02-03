Şüphelinin üzerinden esrar ve uyuşturucu hap çıktı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde şüpheli bir şahsın üzerinde yapılan aramada, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince, bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla bir çalışma başlatıldı. Şüpheli şahsın kimlik bilgilerini tespit eden ekipler, İ.G. (31) isimli şahsı takibe aldı. Buğdaylı Mahallesi’nde aracı durdurulan İ.G. isimli şahısın aracında ve üzerinde arama yapıldı.

Polisler yaptığı aramada, İ.G.’nin üzerinden 2,40 gram esrar ve 1 adet sentetik ecza hapı buldu. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakıldı.