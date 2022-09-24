Şüpheli valiz polis ekiplerini harekete geçirdi

Çorum’da Saat Kulesi Meydanı’nda unutulan şüpheli bir valiz polis ekiplerini harekete geçirdi. Unutulan valiz, bomba imha uzmanı tarafından açıldı.

Bankamatiklerin önünde unutulan valizi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Çevrede güvenlik tedbiri alınmasının ardından bomba imha uzmanı tarafından incelenen valiz, kontrollü şekilde açıldı. Şüpheli valizin içerisinden elbiseler çıktı. Çevrede bulunan vatandaşların derin bir nefes aldığı olayda, içersinde elbise bulunan valiz, sahibine teslim edilmek üzere polis ekipleri tarafından zabıtaya teslim edildi.