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Şüpheli şekilde ölen Sezay’ın dosyasında yeni gelişme

Gaziantep’te evinin balkonundan şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitiren Sezay Koçak’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada eşi Ali Ö., yakınları Didem Ö. ve Emrah Ö. hakkında verilen takipsizlik kararı, soruşturmanın eksik yürütüldüğü gerekçesiyle bozuldu. Soruşturmanın genişletilerek yürütülmesi gerektiğini belirten Gaziantep 4. Sulh Ceza Hakimliği, dosyayı Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na geri gönderdi.

Asayiş 05.04.2022, 11:40
Şüpheli şekilde ölen Sezay’ın dosyasında yeni gelişme

Gaziantep’te evinin balkonundan şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitiren Sezay Koçak’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada eşi Ali Ö., yakınları Didem Ö. ve Emrah Ö. hakkında verilen takipsizlik kararı, soruşturmanın eksik yürütüldüğü gerekçesiyle bozuldu. Soruşturmanın genişletilerek yürütülmesi gerektiğini belirten Gaziantep 4. Sulh Ceza Hakimliği, dosyayı Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na geri gönderdi.

Gaziantep’te 3 Eylül 2020 tarihinde evinin balkonundan şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Sezay Koçak Özahi’nin ölümüne ilişkin Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği takipsizlik kararı bozuldu. Koçak’ın ölümü esnasında evde bulunan eşi Ali Ö., yakınları Didem Ö. ve Emrah Ö. hakkında “kasten öldürme” ile “intihara yönlendirme”, Sakine P. hakkında ise “suç delillerini yok etme” suçlamasıyla başlatılan soruşturmada 5 ay önce “kovuşturmaya yer olmadığı” yönünde karar verilmişti.

Savcılık “intihar” demişti

Şüpheliler hakkında 8 Kasım 2021 tarihinde verilen takipsizlik kararında, Koçak’ın intihar etmesi için kendisini yönlendiren, teşvik eden kimsenin olmadığı belirtilerek, yaşadığı psikolojik buhran sonucu kendi iradesi ile balkona çıkarak kendisini boşluğa bırakması sonucu hayatını kaybettiği kaydedilmişti. Koçak ailesinin takipsizlik kararına yaptığı itirazı değerlendiren Gaziantep 4. Sulh Ceza Hakimliği, takipsizlik kararını kaldırarak soruşturmanın genişletilerek yürütülmesini istedi. Şüpheli Sakine P. hakkında verilen takipsizlik kararının usule uygun olması nedeniyle yapılan itirazı reddeden mahkeme, Koçak’ın eşi Ali Ö. ve yakınları Didem Ö. ile Emrah Ö. hakkında verilen takipsizlik kararını ise bozdu.

“Şüphelilerden örnek alınmadı, telefon kilidi açılmadı”

Koçak ailesinin soruşturmanın eksik yürütüldüğü, bir kısım delillerin toplanmadığı iddiasına yer verilen mahkemenin kararında, “Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi’nin 03.02.2021 tarihli raporunda Sezay Özahi’nin sol el tırnağından elde edilen karışık DNA profilinde minör yoğunlukta farklı şahıs açısından gönderilmesi halinde değerlendirilebilecek nitelikte ‘Otozomal-STR DNA tiplemeleri’ tespit edildiğinin bildirilmesine karşın şüphelilerden örnek alınmadığı ve karşılaştırma yapılmadığı, maktulenin cep telefonunun incelenmesi için bilirkişiye tevdi edildiği 23.11.2020 tarihli bilirkişi raporunda ‘Cihazın ve SİM kart kilidinin PİN korumalı’ olduğu tespit edildiğinden incelenemeden vazgeçildiği bildirilmesine karşın maktulenin yakınları aracılığıyla kilit açılmasının veyahut teknik bilirkişi aracılığı ile kilidin pasif hale getirilmesinin sağlanmadığı” ifadelerine yer verildi.

“Tanık anlatımlarının doğruluğu denetlenmedi”

Tanık Erdi A. ve Defne Ö.’nün bulundukları balkonlardan maktulenin atladığı iddia edilen balkon arası mesafenin ölçülerek, tanıkların maktulenin bulunduğu balkonu görüp göremeyeceklerinin tespitinin yapılması gerektiği belirtilen kararda, “Maktulenin alt kattaki balkonun demirlerine çarpıp çarpmayacağı, maktulenin yerdeki konumu da dikkate alınarak fizik uzmanı bilirkişi marifetiyle denetime elverecek şekilde tanık anlatımlarının doğruluğunun denetlenmediği görülmekle, soruşturma dosyasında tespit edilen bu eksikler giderilip elde edilecek deliller soruşturma dosyasına temin edildikten sonra sonucuna göre bir karar verilmek üzere itirazın Ali Ö., Didem Ö. ve Emrah Ö. yönünden kabulüyle kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılması gerektiği kanaatine varıldı” denildi.

“Geleceğe dair hayalleri olan bir kadının intihar ettiğini hiç düşünmedik”

Mahkemenin verdiği kararı değerlendiren Sezay Koçak’ın kardeşi Neveser Özyalçın, mahkemenin takipsizlik kararını kaldırmasının kendilerini umutlandırdığını söyledi. Mahkemenin soruşturmanın genişletilmesi yönünde karar verdiğini belirten Özyalçın, “Biz hayata ve geleceğe dair hayalleri olan, çocuklarını çok seven bir kadının intihar ettiğini hiç düşünmüyoruz ve düşünmedik. Bize bunu inandıramayacaklar. Sürecin hızlı ve adilce devam etmesini istiyoruz. Yargılama sürecinin yavaş yürümesini son derece dehşet verici olarak görüyorum. Bugün ablamın ölümünün ardından 577 gün geçti. Geçen her gün bize acı ve sancı veriyor. Bu karardan önceki bir buçuk yıl boyunca ne yapıldı merak ediyoruz. Bu alınan karar bizi geleceğe dair umutlandırdı. Adalet yerini bulana kadar hiç vazgeçmeyeceğiz. Biz canımızı kaybettik, başkalarının da canı yanmasın istiyoruz” diye konuştu.

Özel bir şirkette genel müdür yardımcısı olarak çalışan Sezay Koçak Özahi, iddiaya göre eşi Ali Ö.’ye 3 Eylül 2020 tarihinde boşanmak istediğini söyledi. İkili arasında çıkan tartışma sırasında Sezay Koçak Özahi, 3. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Sezay’la eşi arasında çıkan kavganın aldatma meselesinden dolayı çıktığı ileri sürülürken, Koçak ailesi kızlarının intihar etmediğini, evde bulunan kişiler tarafından öldürüldüğünü iddia etti. 2 çocuk annesi kadının ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan eşi Ali Ö., savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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