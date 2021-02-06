Şüpheli şekilde 8.kattan düşen Ayşe Özgecan Usta, Ankara’da toprağa verildi

Zonguldak’ta sevgilisinin oturduğu binanın 8.katından aşağı düşen Ayşe Özgecan Usta (28) memleketi Ankara’da toprağa verildi.

Zonguldak’ta sevgilisi Bartu Can A.’nın kaldığı binandan aşağı düşen ve ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Ayşe Özgecan Usta, Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Kızı Ayşe Özgecan Usta’nın şüpheli ölümü hakkında konuşan baba Kenan Usta, "Zonguldak savcısından ve cinayet masasından bu işi kısa sürede müsbet veya namüsbet aydınlatmasını istiyorum. Bizi en iyi şekilde bilgilendirirlerse bizi en şekilde ikna ederlerse onu istiyoruz. Savcımızın da iyi olduğu tecrübeli olduğu söyleniyor emniyet teşkilatının da. Biz sonucu bekliyoruz. Sonuca göre hareket edeceğiz. Zaten davacıyız ifade ettik. Sonuç ne olur otopsiden ne çıkar tırnaklarından doku örnekleri alındı ne çıkar onun sonucunu bekliyoruz. İşte bir arkadaşından az bir para istemiş. Ben münakaşa ettim geri dönüyorum falan demiş ondan sondası muamma. Bir iki mesaj atılmış ben hallettim falan diye. Ondan sonra olay gelişiyor. Tahminim herhalde giyinip çıkmak isteyince tanımadığım şahıs herhalde çıkamazsın falan dedi ki oradan sonrası muamma. İşte o muammamın çözülmesini istiyorum. Tutamıyorum artık demiş alt komşudan yardım istemiş o da bayanmış kocası görevdeymiş. İnşallah dosyayı avukatımızın vasıtasıyla dosyayı alacağız bakacağız şuanda bizi biraz uzak tutmak istiyorlar. Yapacak bir şey yok canımız yandı’’ dedi.

Zonguldak emniyeti, şüpheli ölüm üzerine Ayşe Özgecan Usta’nın adliyeye sevk edilen erkek arkadaşı Bartu Can A.’ya yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının yanı sıra, şahısın ev hapsinde tutulacağı kararı verdi.