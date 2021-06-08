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Şüpheli şahsın gece vakti anız yakma anı kamerada

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde gece vakti tarlaya girip anız yakan şahıs kameraya yakalandı.

Asayiş 08.06.2021, 11:10
Şüpheli şahsın gece vakti anız yakma anı kamerada

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde gece vakti tarlaya girip anız yakan şahıs kameraya yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. Gece vakti araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar, tarlaların arasından alevler yükseldiğini fark etti. Yangının çıktığı bölgeye giden vatandaşlar, elindeki çalıları tutuşturup tarladaki anızı yakan bir şahıs olduğunu gördü. Bölgeden uzaklaşan vatandaşlar, yaşananları saniye saniye kaydetti.

Anızın kim ya da kimler tarafından yakıldığı konusunda ise herhangi bir bilgi elde edilemezken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.
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