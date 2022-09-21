Şüpheli şahıslardan uyuşturucu çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin şüphelendiği şahıslardan 290 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphelendikleri 2 kişinin üst ve ikametlerinde yaptığı aramada 7 parça halinde toplam 289,76 gram esrar maddesi ele geçirdi. Yakalanan 2 kişiden 1’i uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.