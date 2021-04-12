Son Dakika
Emekli bayram ikramiyesi zam oranı belli oldu mu? Ne zaman ödenecek? 2021 yılı emekli ikramiyesi ne kadar oldu?
Şüpheli poşet fünye ile patlatıldı
Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir parkta bank üzerinde unutulan şüpheli poşet, fünye ile patlatıldı.
Asayiş 12.04.2021, 13:05
1
Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir parkta bank üzerinde unutulan şüpheli poşet, fünye ile patlatıldı.Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı, Uğur Mumcu Parkı’ndaki oturma bankının üstünde poşet olduğunu gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri parka giden yolları şeritle kapatarak önlem aldı. Bölgeye gelen bomba imha ekibi şüpheli paketi fünye ile patlattı. Poşetten çıkan kıyafetler polis tarafından alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli poşet nedeniyle kent merkezinde kısa süreli panik yaşandı.