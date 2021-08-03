banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
RTÜK’ten medyaya yangın yayınları uyarısı
RTÜK’ten medyaya yangın yayınları uyarısı
Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem
Emre Kınay isyan etti: Hiç mi utanmıyorsunuz?
Emre Kınay isyan etti: Hiç mi utanmıyorsunuz?
Bill ve Melinda Gates resmen boşandı: Serveti eşit paylaştılar
Bill ve Melinda Gates resmen boşandı: Serveti eşit paylaştılar

Şüpheli paket polisi alarma geçirdi

Erzurum’da sağlık ocağı yanına bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Paket, uzman ekiplerce fünyeyle patlatılarak imha edildi.

Asayiş 03.08.2021, 16:41
Şüpheli paket polisi alarma geçirdi

Erzurum’da sağlık ocağı yanına bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Paket, uzman ekiplerce fünyeyle patlatılarak imha edildi.

Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi Yıldızkent Aile Sağlık Merkezi yanına bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu. Paketi gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen resmi ekipler trafiği ulaşıma kapatarak çevre güvenliği aldı ve vatandaşları uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanı incelemesini yaptıktan sonra fünyeyle paketi patlatarak imha etti.

Patlatılan şüpheli paketin içinden cüzdan, saat ve hesap makinesi çıktı. Olay sonrası trafik ulaşıma açıldı.
Yorumlar (0)
31°
açık