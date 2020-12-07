Şüpheli otomobilden uyuşturucu çıktı

Hatay’da şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

Edilen bilgiye göre, Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesinde uygulama yapan jandarma ekipleri, şüphelendiği bir otomobili durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği "Cesur"un da katıldığı aramada 2 kilo 125 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ç. ve Y.T. sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.