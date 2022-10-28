Şüpheli kamyonette 17 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan kamyonetten 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TOKİ uygulama noktasında yaptıkları uygulamada şüpheli bir kamyoneti durdurarak, aracın içerisinde arama yaptı. Aramalarda kamyonette 17 kaçak göçmen olduğu belirlendi. Yapılan kontrollerde kamyonetteki 17 göçmenin yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilirken, yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan R.H. M.E. ve M.B’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.