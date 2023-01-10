Şüpheli çanta trafiği durdurdu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde otobüs durağında unutulan sırt çantası panik oluşturdu. Bölge trafiğe kapatılırken, fünyeyle patlatılan çantanın içinden ise bebek bezi ve şarj aleti çıktı.

Olay, Barbaros Mahallesi D-130 karayolu İzmit istikametinde bulunan bir otobüs durağında meydana geldi. Durakta sahipsiz sırt çantası gören vatandaşlar, endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, trafiği durdurdu. Sahibi bulunamayan çanta ise fünyeyle patlatıldı. Patlatılan çantanın içinden bebek bezi, şarj aleti ve anahtar çıktı.