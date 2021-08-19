Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı

Kırıkkale’de şüphe üzerine durdurulan araçta 188 gram toz esrar ele geçirilirken 3 kişi de gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu olaylarının engellenmesi amacıyla çalışmalar sürdürülüyor. Uyuşturucu madde satışı yapan veya kullanan şahısların tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik yapılan uygulamalarda şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 188 gram toz esrar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında A.S.B., R.Y. ve E.U. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.