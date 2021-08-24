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Şüpheli araçtan silahlar çıktı: 2 kişi gözaltında

Tekirdağ’ın Ergene İlçesinde KOM ekiplerince şüpheli bir araca düzenlenen operasyon sonrasında silah ve fişekler ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 24.08.2021, 16:59
Şüpheli araçtan silahlar çıktı: 2 kişi gözaltında

Tekirdağ’ın Ergene İlçesinde KOM ekiplerince şüpheli bir araca düzenlenen operasyon sonrasında silah ve fişekler ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Ergene ilçesinde şüpheli bir araca yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde araçta yapılan aramada değişik çap ve markalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve 56 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili, B.T. ve C.B. olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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