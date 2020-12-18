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Şüpheli araçtan kokain ele geçirildi: 3 gözaltı
Samsun’da şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada kokain ele geçerken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 18.12.2020, 13:45
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Samsun’da şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada kokain ele geçerken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara yolu üzerinde şüphe üzerine durdukları araçta yapılan aramada 76,91 gram kokain maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili araçta bulunan C.G., A.K. ve E.Ş. gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Narkotik Şube Müdürlüğü’ndeki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.
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