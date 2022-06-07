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Şüpheli araçtan binlerce uyuşturucu ilaç ele geçirildi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan şüpheli araçtan, 3 bin 80 adet uyuşturucu madde niteliği taşıyan yeşil reçeteli sentetik hap ele geçirildi.

Asayiş 07.06.2022, 16:17
Şüpheli araçtan binlerce uyuşturucu ilaç ele geçirildi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan şüpheli araçtan, 3 bin 80 adet uyuşturucu madde niteliği taşıyan yeşil reçeteli sentetik hap ele geçirildi.

Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik uygulama gerçekleştirdiği esnada, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Ekipler tarafından yapılan aramada, 1 koli içerisindeki 55 pakette (her bir pakette 56 adet hap bulunan) toplamda 3 bin 80 adet uyuşturucu madde niteliği taşıyan yeşil reçeteli sentetik hap ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısı talimatı ile araçta bulunan şüpheli şahıslar gözaltına alınarak haklarında soruşturma işlemleri başlatıldı.

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