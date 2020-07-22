Şüpheli araçtan 8 kiloya yakın eroin çıktı

Bağcılar’da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 7 kilo 785 gram eroin ele geçirildi. Olayla bağlantılı biri cezaevi firarisi 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesinde yapılan uygulamada şüphelenilen bir otomobili durdurdu. İçinde sürücüyle birlikte 2 kişinin bulunduğu otomobilde yapılan aramada 7 kilo 785 gram eroin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 490 lira para ve yine uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 cep telefonu ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda araçta bulunan şüphelilerden kendisini polise “Barış Y.” olarak tanıtan şüphelinin kardeşine ait kimlik bilgilerini kullandığı ve gerçek adının Kalo Y. olduğu belirlendi. Kalo Y. ve Hurşit D. gözaltına alındı. Karakola götürülen zanlılar, emniyette geniş kapsamlı sorguya alındı.

Yapılan GBT sorgulamasında Kalo Y. olduğu belirlenen şüphelinin cezaevi firarisi olduğu, “yaralama” ve “hükümlü ve tutuklunun kaçması” suçlarından 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Bu arada ele geçirilen uyuşturucu maddelerin sergisi yapıldı. Sergide, geçtiğimiz hafta uyuşturucu çeteleri tarafından görevi başında menfur bir saldırıya uğrayan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düşen emniyet mensubu “Şehit Erkan Gökteke Anısına” yazılması dikkat çekti.

İfade işlemleri tamamlanan şüphelilerin, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.