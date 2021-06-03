Son Dakika
Samsun’da sokak ortasında eski eşini çocuğunun gözü önünde darp eden İbrahim Zarap (27), yargılandığı mahkemece 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Şüpheli araçtan 7 bin adet uyuşturucu hap çıktı
Gaziantep’te otoban batı girişinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 7 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Asayiş 03.06.2021, 14:13
Gaziantep’te otoban batı girişinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 7 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gaziantep Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoban batı girişinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada araç içerisine gizlenmiş halde 7 bin adet captagon hap ele geçirildi.Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.