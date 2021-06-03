banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Çamlıca Kulesi'ndeki fiyatlar cep yakıyor!
Çamlıca Kulesi'ndeki fiyatlar cep yakıyor!
Sağlık çalışanları hatırlatma dozu istiyor
Sağlık çalışanları hatırlatma dozu istiyor
Sosyal medya şikayetleri yüzde 262 arttı
Sosyal medya şikayetleri yüzde 262 arttı
Hakan Çalışkan'ın intihar ettiği gece Silivri'de ne oldu?
Hakan Çalışkan'ın intihar ettiği gece Silivri'de ne oldu?

Şüpheli araçtan 50 bin adet bandrolsüz makaron çıktı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde şüpheli bir araçta yapılan aramada 50 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Asayiş 03.06.2021, 10:25
Şüpheli araçtan 50 bin adet bandrolsüz makaron çıktı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde şüpheli bir araçta yapılan aramada 50 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kaçakçılığa geçit vermiyor. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele kapsamında Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 50 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirilerek, 1 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapıldı.
Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu