banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Uygurlardan Hilton’a karşı boykot çağrısı
Uygurlardan Hilton’a karşı boykot çağrısı
Alzheimer'i önlemenin kanıtlanmış 10 yolu
Alzheimer'i önlemenin kanıtlanmış 10 yolu
Invest Gagauzia-2021 başlıyor!
Invest Gagauzia-2021 başlıyor!
Maç bitti saha kenarı karıştı!
Maç bitti saha kenarı karıştı!

Şüpheli araçtan 40 sahte 100’lük dolar ele geçti: 1 yabancı uyrukluya gözaltı

Samsun’da polis uygulama noktasında şüphe üzerine durdurularak arama yapılan bir araçta 40 adet sahte 100’lük ABD doları ele geçirilirken, olayla ilgili Irak uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Asayiş 22.09.2021, 12:54
Şüpheli araçtan 40 sahte 100’lük dolar ele geçti: 1 yabancı uyrukluya gözaltı

Samsun’da polis uygulama noktasında şüphe üzerine durdurularak arama yapılan bir araçta 40 adet sahte 100’lük ABD doları ele geçirilirken, olayla ilgili Irak uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Atakum ilçesi Sinop yolu uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada 40 adet 100’lük sahte ABD doları ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan Irak uyruklu T.S.A.A. gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen T.S.A.A. polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 5 13
3. Altay 6 12
4. Karagümrük 6 11
5. Konyaspor 5 11
6. Hatayspor 5 10
7. Fenerbahçe 5 10
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Sivasspor 6 6
12. Adana Demirspor 6 6
13. Malatyaspor 6 6
14. Göztepe 5 5
15. Gaziantep FK 5 5
16. Kasımpaşa 5 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 6 14
2. Real Madrid 5 13
3. Valencia 5 10
4. Rayo Vallecano 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Athletic Bilbao 6 9
7. Sevilla 4 8
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 5 8
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 6 4
16. Celta de Vigo 6 4
17. Espanyol 5 3
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 4 0