banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Tam kapanmada alkol satışı yasak olacak
Tam kapanmada alkol satışı yasak olacak
Esnaftan tam kapanma için talep listesi
Esnaftan tam kapanma için talep listesi
Asgari ücrette artış emri!
Asgari ücrette artış emri!
Milyonlarca çalışana yargıdan bir kötü haber daha!
Milyonlarca çalışana yargıdan bir kötü haber daha!

Şüpheli araçtan 2 bin 800 adet sentetik ecza ele geçirildi

Manisa’da polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçtan 2 bin 800 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Asayiş 27.04.2021, 13:16
2
Şüpheli araçtan 2 bin 800 adet sentetik ecza ele geçirildi

Manisa’da polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçtan 2 bin 800 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Şehzadeler ilçesinde şüphelendikleri aracı durdurup, arama yaptı.

Araçta yapılan aramada 2 bin 800 adet sentetik ecza ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişi uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Yorumlar (0)
18°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?