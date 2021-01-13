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Şüpheli araçta 83 litre sahte içki bulundu
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan şüpheli bir araçta 83 litre sahte içki ele geçirildi.
Asayiş 13.01.2021, 10:29
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan şüpheli bir araçta 83 litre sahte içki ele geçirildi.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sahte ve kaçak içki satışının ve imalatının deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 83 şişe 1 litrelik sahte içki ele geçirildi. Şüpheli bir şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem başlatıldı.
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