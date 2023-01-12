Şüpheli, apartmanın havalandırma boşluğunda yakalandı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde polis ekipleri bir hırsızlık şüphelisini havalandırma boşluğunda yakaladı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle’de bir vatandaş balkonda oturduğu sırada apartmanın etrafında 3 şüpheliyi fark ederek durumu polise bildirdi. Bu sırada şüpheliler bir apartmana girdi. O anlarda ise polis geldi. Bölgeye polisin geldiğini gören şüphelilerden 2 kaçtı, biri ise içerde kaldı. Binaya giren polis, apartmanda havalandırma boşluğuna saklanan şahsı yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.