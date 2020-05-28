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Şüphe üzerine gözaltına alındılar, evlerinde ruhsatsız silahlar ele geçirildi

KÜÇÜKÇEKMECE’DE BİR OTOMOBİLDE ŞÜPHE ÜZERİNDE DURDURULAN 4 KİŞİNİN ARAÇ VE EVLERİNDE RUHSATSIZ TABANCALAR, TÜFEKLER VE TELSİZLER ELE GEÇİRİLDİ.

Şüphe üzerine gözaltına alındılar, evlerinde ruhsatsız silahlar ele geçirildi

KÜÇÜKÇEKMECE’DE BİR OTOMOBİLDE ŞÜPHE ÜZERİNDE DURDURULAN 4 KİŞİNİN ARAÇ VE EVLERİNDE RUHSATSIZ TABANCALAR, TÜFEKLER VE TELSİZLER ELE GEÇİRİLDİ.

28 Mayıs 2020 Perşembe 10:55
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Şüphe üzerine gözaltına alındılar, evlerinde ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Küçükçekmece’de bir otomobilde şüphe üzerinde durdurulan 4 kişinin araç ve evlerinde ruhsatsız tabancalar, tüfekler ve telsizler ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ‘gece kartalları’ olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri, 26 Mayıs gecesi devriye sırasında Küçükçekmece ilçesine bağlı Söğütlüçeşme Mahallesi 2006 Sokak üzerinde park halindeki bir otomobil içerisinde bulunan biri kadın 4 kişinin durumunda şüphelendi. Otomobilden indirilen Levent A.(40), Murat B.(26), Hamide T.(21) ve Serkan K.(23) isimli şüphelilerin yapılan üst aramasında Levent A.‘nın üzerinden 1 ruhsatsız tabanca ve içinde 16 mermi basılı şarjör ele geçirildi. Otomobilde yapılan incelemede ise arka koltuk üzerinde bir poşet içerisinde 59 bin 420 TL para bulundu. Para ve silah bekçilerce muhafaza altına alınırken, olay yerine gelen polis duruma el koydu. Yapılan araştırmalarda; Serkan K., ve Hamide T., isimli şüphelilerin 17 Mayıs günü aynı sokak üzerinde narkotik madde ve silahla yakalandıkları tespit edildi. Operasyonu genişleten ekipler, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile şüphelilerin evlerine baskın düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 3 tüfek ve tüfeklere ait 4 adet şarjör ve 2 adet dürbün, 22 adet çeşitli kalibrede fişek, 2 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 2 şarjör ve 115 adet mermi, 2 telsiz ve telsizlere ait şarj cihazı ile 7 adet matkap ucu ele geçirildi.

İlk olarak yakalanan şüphelilerin her birine “1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi” uyarınca 3 bin 180 liradan toplam 12 bin 720 TL idari para cezası uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edilen Hamide T. ve Murat B. hakkında ‘adli kontrol‘ hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Serkan K., ve Levent A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan emniyetteki sorgularında çok sayıda polisiye soruşturmadan suç kaydı ortaya çıkan şüphelilerin evlerinde ele geçirilen telsizleri, polis baskınından haberdar olabilmek için kullandıkları tahmin ediliyor.

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