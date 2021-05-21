Şüphe üzerine durdurulan şahısta uyuşturucu ele geçirildi

İzmir’in Konak ilçesinde bekçi ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şahıstan 24 gram Jamaika olarak bilinen uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uygulanan Narko Alan Projesi kapsamında kentte uyuşturucu ile mücadele aralıksız devam ediyor. Proje kapsamında; Konak ilçesi Güney Mahallesi 1145 sokakta, çarşı ve mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri M.M’yi durdurarak, şahsın kimlik bilgileri üzerinden Genel Bilgi Toplama Sistemi (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi. Şüphelinin sorgusu yapılırken, elinde bulunan şeffaf poşet ekiplerin dikkatini çekti. Yapılan kontrolde, poşet içerisinde beyaz peçetelere sarılı 24 gram Jamaika olarak bilinen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.M., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.