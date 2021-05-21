banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İngiltere tarihinin gördüğü en pahalı boşanma davası!
İngiltere tarihinin gördüğü en pahalı boşanma davası!
AYM'den Canan Karatay kararı!
AYM'den Canan Karatay kararı!
Hadi Özışık Peker ile olan görüşmesini anlattı
Hadi Özışık Peker ile olan görüşmesini anlattı
120 milyon doz aşı için tarihler netleşti
120 milyon doz aşı için tarihler netleşti

Şüphe üzerine durdurulan şahısta uyuşturucu ele geçirildi

İzmir’in Konak ilçesinde bekçi ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şahıstan 24 gram Jamaika olarak bilinen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş 21.05.2021, 07:57
Şüphe üzerine durdurulan şahısta uyuşturucu ele geçirildi

İzmir’in Konak ilçesinde bekçi ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şahıstan 24 gram Jamaika olarak bilinen uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uygulanan Narko Alan Projesi kapsamında kentte uyuşturucu ile mücadele aralıksız devam ediyor. Proje kapsamında; Konak ilçesi Güney Mahallesi 1145 sokakta, çarşı ve mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri M.M’yi durdurarak, şahsın kimlik bilgileri üzerinden Genel Bilgi Toplama Sistemi (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi. Şüphelinin sorgusu yapılırken, elinde bulunan şeffaf poşet ekiplerin dikkatini çekti. Yapılan kontrolde, poşet içerisinde beyaz peçetelere sarılı 24 gram Jamaika olarak bilinen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.M., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Yorumlar (0)
17°
hafif yağmur