Şüphe üzerine durdurulan şahıslardan bin 78 adet uyuşturucu hap çıktı

Karaman’da jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu 2 kişinin üzerinde yapılan aramada, bin 78 adet sentetik hap çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yolda yaya olarak yürümekte olan F.K ve İ.D. isimli şahısları şüphe üzerine durdurdu. Şahısların üzerlerinde arama yapan ekipler, bin 78 adet sentetik hap ele geçirdi. Ele geçirilen haplara el konulurken, 2 zanlı gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.