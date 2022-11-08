Şüphe üzerine durdurulan otomobilden binlerce uyuşturucu hap çıktı

Tekirdağ Çorlu’da polisin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde 6 bin 280 adet uyuşturucu hap, 21 fişek kokain, extacy ve para ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, Silahtarağa Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi üzerinde seyreden bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada, 6 bin 280 adet uyuşturucu hap, 21 fişek kokain, 5 adet ekstazi ve 200 lira banknot para ele geçirildi.

Araç sürücüsü şüpheli C.U. gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.