Şüphe üzerine durdurulan motosikletten 1 kilo esrar ele geçirildi

Antalya’da polisin şüphe üzerinde durdurduğu motosiklet ve sürücüsünün üzerinde yapılan aramalarda 3 ayrı poşet içerisinde yaklaşık 1 kg esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği görevlileri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün Zümrütova Yalı caddesi üzerinde şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu. Motosiklet sürücüsü (N.D.) isimli şahsın üstünde ve motosiklette yapılan aramada 3 ayrı poşet içerisinde yaklaşık 1 kg ağırlığında esrar maddesi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli N.D. Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerince teslim alınarak hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte adliyeye sevk edildi.