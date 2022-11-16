Şüphe üzerine durdurulan motosiklette 1 kilo esrar ele geçirildi

Antalya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir motosiklette 3 ayrı poşet içinde 1 kilogram esrar maddesi ele geçirdi.

Antalya’da zehir tacirlerine göz açtırmayan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadeleye etkin bir şekilde devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği görevlileri, Muratpaşa’nın Zümrütova Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde durdurdukları motosiklet sürücüsü N.D.’nin üzerinde ve motosikletinde yapılan arama sonucunda; 3 ayrı poşet halinde 1 kilogram ağırlığında esrar maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli N.D., Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerince teslim alınarak, adli makamlara sevk edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın sonunda, Antalya halkının huzur ve güvenliği, mevcut kamu düzeninin devamı için suç ve suçlularla etkin mücadele çerçevesinde çalışmalarına kararlılıkla devam edileceğinin altı çizildi.