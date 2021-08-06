Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu madde çıktı

Düzce’de yunus timlerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yolcu olarak bulunan şahsın üzerinden paketlenmiş halde uyuşturucu madde çıktı. Şahıs ve sürücü gözaltına alındı.

Düzce’de akşam saatlerinde D-100 Karayolu üzerinde devriye atan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı yunus timleri şüphelendikleri otomobili Öztürkler Kavşağı’nda durdurdular. Araçta ve araçta bulunan şahıslar üzerinde arama yapan ekipler, otomobilde yolcu olarak bulunan Ç. B. isimli şahısın üzerinde paketlenmiş halde metamfetamin maddesi buldular. Ekipler, araçta bulunan sürücü ve Ç.B.’yi gözaltına alarak Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerine teslim ettiler.

Uyuşturucu madde ile yalanan şahıslar, adli makamlara çıkartılmak üzere Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.