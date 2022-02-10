Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Konya’nın Ereğli ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, sentetik ecza hap maddesi ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, araç sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin, sokak satıcılarına yönelik çalışmaları neticesinde ilçede şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Araç sürücüsünün GBT sorgulamasının ardından ekiplerin araçta yaptığı aramada 560 adet sentetik ecza hap ve bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.