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Şüphe üzerine durdurulan araçtan ruhsatsız silahlar, uyuşturucular ve hassas terazi çıktı
ADANA’DA POLİS VE BEKÇİ EKİPLERİ ŞÜPHE ÜZERİNE DURDUKLARI ARACIN İÇERİSİNDE 2 ADET RUHSATSIZ TABANCA, HASSAS TERAZİ, BİR MİKTAR ESRAR MADDESİ VE UYARICI HAP ELE GEÇİRDİ. ARAÇ İÇERİSİNDE BULUNAN 1’İ KADIN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
Asayiş 31.03.2023, 01:20
Adana’da polis ve bekçi ekipleri şüphe üzerine durdukları aracın içerisinde 2 adet ruhsatsız tabanca, hassas terazi, bir miktar esrar maddesi ve uyarıcı hap ele geçirdi. Araç içerisinde bulunan 1’i kadın 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Seyhan devriye ekiplerine bağlı polisler ve bekçiler Bülent Angın Bulvarı üzerinde şüphelendiği 06 KT 574 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Aracın içerisindeki şahısların paniklediğini fark eden ekipler, kişileri aşağı indirdi. Araç içerisinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, bir miktar esrar maddesi, uyarıcı hap ve hassas terazi ele geçirdi. Şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.