Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde yakalandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde 82 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucu, Yeni Sanayi Sitesi’nde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 82 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ekipler tarafından araçta yapılan aramada, poşetin içine gizlenmiş 82 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu hap, bir miktar esrar, uyuşturucu yapımında kullanıldığı düşünülen 369 gram Özbek şekeri ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Araçta bulunan A.Z, U.G, ve S.K gözaltına alındı.