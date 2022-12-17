Şüphe üzerine durdurulan araçta Roma dönemi sikkeleri bulundu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada bir dedektör, 9 adet Roma dönemine ait olduğu düşünülen sikke ve bir adet çapa ele geçirildi. Araçtaki 2 şüpheli kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 16 Aralık saat 21.00 sıralarında Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 35 plakalı araç şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 9 adet sikke, 1 adet dedektör, 1 adet çapa ele geçirildi. Araçta bulunan M.Ç. ve M.C. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikata başlanıldığı açıklandı.