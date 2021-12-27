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Şüphe üzerine durdurulan araçta çok miktarda uyuşturucu bulundu
Düzce’de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdukları araçtan çok miktarda uyuşturucu madde bulundu.
Asayiş 27.12.2021, 16:47
Düzce’de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdukları araçtan çok miktarda uyuşturucu madde bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı yunus timleri, Düzce merkeze bağlı Akınlar Mahallesi’nin D-100 Karayolu kenarında şüphelendikleri aracı durdurdu. Araçta ve sürücüsünün üzerinde arama yapan ekipler, 3 parça halinde 2 gram metamfetamin maddesi, 73 adet extacy hap, 42 adet sentetik ecza hapı ve 1 gram kokain maddesi ele geçirdi.
Otomobilde bulunan sürücü ve ele geçirilen uyuşturucu maddeler olay yerine çağrılan narkotik polisine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.