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Şüphe üzerine durdurulan araçta 154 kök hint keneviri çıktı

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE JANDARMANIN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURDUĞU OTOMOBİLDE 154 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLİRKEN, OLAYLA İLGİLİ 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Şüphe üzerine durdurulan araçta 154 kök hint keneviri çıktı

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE JANDARMANIN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURDUĞU OTOMOBİLDE 154 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLİRKEN, OLAYLA İLGİLİ 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

29 Nisan 2020 Çarşamba 12:57
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Şüphe üzerine durdurulan araçta 154 kök hint keneviri çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 154 kök Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Demirtaş Karakolu ve JASAT ekipleri Demirtaş Mahallesi D-400 karayolu üzerinde Gazipaşa istikametine seyir halinde olan 07 NJ 892 plakalı otomobilin durumundan şüphe duyarak takibe aldı. Bir süre takip eden ekipler, şüpheli aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada aracın bagaj kısmında plastik kasa içerisinde 154 kök Hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili ise araçta bulunan Ali A. ve Kemal P. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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