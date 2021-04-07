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Şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üzerinde uyuşturucu yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2 şüphelinin üzerlerinde yapılan aramalarda metamfetamin ve esrar ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

Asayiş 07.04.2021, 16:46
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Şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üzerinde uyuşturucu yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2 şüphelinin üzerlerinde yapılan aramalarda metamfetamin ve esrar ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışma yaptı. Şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üzerinde yapılan aramalarda 3 parça halinde 709,36 gram metamfetamin maddesi, 1 parça halinde 9,42 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 2 şüpheli buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.
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