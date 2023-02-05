Şüphe üzerinde takibe alınan kadınlar, hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı

Denizli’de göreve giden JASAT ekibi, şüphe üzerine takip etmeye başladığı 3 kadını, bir apartmana girip hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. Çok sayıda suç kayıtları ortaya çıkan hırsızlık şebekesi, JASAT’ın dikkati sayesinde çökertildi.

Olay, Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; jandarmanın dedektifleri olarak da bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), sabah saatlerinde görevdeyken 3 kadından şüphelendi. Takip ettikleri kadınların bir apartmana girdiğini belirleyen JASAT, hırsızlık şüphesinin artması üzerine uygun bir noktaya geçerek beklemeye başladı. Yarım saat sonra şüphelilerin dışarıya çıkmasıyla harekete geçen ekipler, 3 kadını fazla uzaklaşmadan suçüstü yakaladı. JASAT’ı karşılarında görünce ne yapacağını bilemeyen kadınlar suçlarını itiraf etmek zorunda kaldı.

Sabıkaları kabarık

Hırsızların 93 suç kaydı olan Neslihan Ç. (27), 17 suç kaydı olan Naz U. (19) ve 2 suç kaydı olan Aleyna İ. (16) olduğunun belirlenmesi üzerine şüpheliler karakola götürüldü. Hırsızlık olayının yaşandığı evi tespit eden ekipler, işte olan ev sahibi Songül D.’ye (30) ulaşarak konu hakkında bilgilendirdi. Eve geldiğini büyük bir şok yaşayan Songül D., jandarma ekiplerinden konuyu öğrenince bir yandan buruk sevinç yaşadı. Ekiplere dikkatli çalışmalarından dolayı teşekkür eden kadın, vatandaşları da evlerini çıkarken kısa süreliğine de olsa güzelce kilitlemeleri tavsiyesinde bulundu.

Karakolda yapılan incelemelerde birçok defa hırsızlık kaydı bulunan 3 hırsızın dolmuş ile ilçelere gittikleri, tanınmamak için başlarini örterek maske taktıkları, özellikle Çal, Bekilli, Çivril, Kaklık gibi ilçelerdeki TOKİ konutlarından hırsızlık yaptıkları, kamera bulunmayan yerleri tercih ettikleri tespit edildi. İfade ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kolye ve bileziğini yatağın altından almışlar

Jandarmanın profesyonel çalışma yaptığını ifade eden Songül D., "İşe giderken kapıyı çektim, 10 dakika sonra eşim jandarmayla beraber işyerime geldiler. Sonra eve hırsız girdiğini öğrendim. Eve geldiğimde altınlarıma baktım, sonra bunların olmadığını gördüm. Eşyalarım hırsıların üstünde çıktı. Bileziğim kolyem falan vardı işte jandarma ekipleri bana teslim etti ve lütfen kapıları kilitlemeden çıkmayın" dedi.