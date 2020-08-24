Süpermarketin deposunda çıkan yangına müdahale sürüyor

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan bir süpermarketin deposunda çıkan yangını söndürme çalışmaları yaklaşık 2 saattir sürüyor. Tamamen alevlere teslim olan depoda çıkan yangın sonucu büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, bölgeye yangın söndürme helikopteri de sevk edildi.

Yangın, saat 09.20 sıralarında Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde bulunan bir süpermarketin depo kısmında meydana geldi. İddiaya göre, depo içerisinde kaynak yapıldığı esnada çıkan yangın bir anda büyüdü. Kısa sürede büyüyen yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Depodan çıkan alevler gökyüzünü kaplarken, olay yerine sevk edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 24 araç, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz yangına müdahalesini sürdürüyor.

Yaklaşık 2 saattir müdahalelerin devam ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılırken, çevrede polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin yanı sıra vatandaşlarında müdahale ettiği yangın esnasında bölgede bulunan iş yerleri boşaltıldı. Deponun büyük hasar gördüğü yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Ölen veya yaralananın olmadığı yangın için bölgeye yangın söndürme helikopterinin de sevk edildiği öğrenildi.

Depoda çalışan 3 kişinin dumandan etkilendiği ve olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.