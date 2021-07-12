Sünnet düğününde rastgele ateş açtı: 2 ölü, 8 yaralı

Balıkesir’de bir sünnet düğününde alkollü olduğu iddia edilen bir kişinin rastgele ateş açması sonucu 3 yaşında bir kız çocuğu ile 31 yaşında bir kadın hayatını kaybederken, 8 kişi ise yaralandı

Balıkesir’de Gümüşçeşme mahallesi, Ganibey Caddesi’nde düzenlenen bir sünnet düğünde dehşet yaşandı. İddiaya göre aşırı alkollü olduğu öğrenilen şüpheli S.A’nın rastgele ateş etmesi sonucu 3 yaşındaki K.D. ve 31 yaşındaki E.G. hayatını kaybederken, 1’i ağır 8 kişide yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekini sevk edilirken, A.G., N.D., U.G., Y.T., P.D., Ş.G.,D.D. ve N.D. isimli yaralılar Balıkesir Devlet Hastanesi ve Atatürk Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Çevik Kuvvet ekipleri her iki hastanede de geniş güvenlik önlemleri alırken, olayı gerçekleştiren şüpheli S.A.’nın ise kullandığı silahla birlikte yakalandığı öğrenildi. Emniyete götürülen S.A’nın ifadesi alınıyor.