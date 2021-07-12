banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Prof. Dr. Ceyhan’dan Bakan Koca’nın açıklamasına tepki!
Prof. Dr. Ceyhan’dan Bakan Koca’nın açıklamasına tepki!
Kavurucu sıcaklar bugün başlıyor!
Kavurucu sıcaklar bugün başlıyor!
Euro 2020 şampiyonu İtalya
Euro 2020 şampiyonu İtalya
Richard Branson uzaya giden ilk milyarder oldu
Richard Branson uzaya giden ilk milyarder oldu

Sünnet düğününde rastgele ateş açtı: 2 ölü, 8 yaralı

Balıkesir’de bir sünnet düğününde alkollü olduğu iddia edilen bir kişinin rastgele ateş açması sonucu 3 yaşında bir kız çocuğu ile 31 yaşında bir kadın hayatını kaybederken, 8 kişi ise yaralandı

Asayiş 12.07.2021, 01:10
Sünnet düğününde rastgele ateş açtı: 2 ölü, 8 yaralı
banner502

Balıkesir’de bir sünnet düğününde alkollü olduğu iddia edilen bir kişinin rastgele ateş açması sonucu 3 yaşında bir kız çocuğu ile 31 yaşında bir kadın hayatını kaybederken, 8 kişi ise yaralandı

Balıkesir’de Gümüşçeşme mahallesi, Ganibey Caddesi’nde düzenlenen bir sünnet düğünde dehşet yaşandı. İddiaya göre aşırı alkollü olduğu öğrenilen şüpheli S.A’nın rastgele ateş etmesi sonucu 3 yaşındaki K.D. ve 31 yaşındaki E.G. hayatını kaybederken, 1’i ağır 8 kişide yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekini sevk edilirken, A.G., N.D., U.G., Y.T., P.D., Ş.G.,D.D. ve N.D. isimli yaralılar Balıkesir Devlet Hastanesi ve Atatürk Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Çevik Kuvvet ekipleri her iki hastanede de geniş güvenlik önlemleri alırken, olayı gerçekleştiren şüpheli S.A.’nın ise kullandığı silahla birlikte yakalandığı öğrenildi. Emniyete götürülen S.A’nın ifadesi alınıyor.
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
banner501