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Sünnet düğününde ölen 9 yaşındaki çocuğun boğazına şeker kaçmış
Tunceli’nin Pertek ilçesinde, sünnet düğününde hayatını kaybeden 9 yaşındaki Muhammed Ali Arslan’ın boğazına şeker kaçtığı belirlendi.
Asayiş 19.02.2022, 18:21
Tunceli’nin Pertek ilçesinde, sünnet düğününde hayatını kaybeden 9 yaşındaki Muhammed Ali Arslan’ın boğazına şeker kaçtığı belirlendi.
Olay, Pertek ilçesine bağlı Konaklar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sünnet düğünü olan Muhammed Ali Arslan, arkadaşlarıyla evlerinin yakınında oyun oynarken birden fenalaşarak yere düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine ailesi tarafından otomobille Pertek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Muhammed’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Muhammed’in boğazına şeker kaçması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.