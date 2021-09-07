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Sünnet düğününde kalp krizi geçiren müteahhit Iğdır’da toprağa verildi

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde arkadaşının oğlunun sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçirip hayatını kaybeden müteahhit, memleketi Iğdır’da son yolculuğuna uğurlandı.

Asayiş 07.09.2021, 16:00
Sünnet düğününde kalp krizi geçiren müteahhit Iğdır’da toprağa verildi

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde arkadaşının oğlunun sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçirip hayatını kaybeden müteahhit, memleketi Iğdır’da son yolculuğuna uğurlandı.


Tekirdağ’da kalp krizi geçirerek vefat eden müteahhit Mikail Göleli’nin cenazesi memleketi Iğdır’a getirildi ve Sahibuz Zaman Camisinin morguna konuldu. Burada kılınan öğle namazından sonra cenaze töreni gerçekleştirildi. Ardından asri mezarlığa getirilen cenaze, burada toprağa verildi.


Cenazeye Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Eski MHP İstanbul Milletvekili Atilla Kaya, Eski MHP Iğdır Milletvekili Abbas Bozyel, Eski MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayırıcı, Eski AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, Iğdır Emniyet Müdürü Dr. Oğuzhan Yonca ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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