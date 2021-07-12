banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Döviz borcu olanlar ne yapmalı?
Döviz borcu olanlar ne yapmalı?
Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü
Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü
Sağlık Bakanlığından 'CoronaVac' aşısı açıklaması
Sağlık Bakanlığından 'CoronaVac' aşısı açıklaması
Yunanistan'da test skandalı! Galatasaray Türkiye'ye dönüyor
Yunanistan'da test skandalı! Galatasaray Türkiye'ye dönüyor

Sünnet düğününde 2 kişiyi öldüren, 8 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

Balıkesir’de bir sünnet düğününde rastgele silahını ateşleyerek 1’i çocuk 2 kişinin ölümüne ve 8 kişinin yaralanmasına sebep olan şüpheli tutuklandı.

Asayiş 12.07.2021, 21:45
Sünnet düğününde 2 kişiyi öldüren, 8 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı
banner502

Balıkesir’de bir sünnet düğününde rastgele silahını ateşleyerek 1’i çocuk 2 kişinin ölümüne ve 8 kişinin yaralanmasına sebep olan şüpheli tutuklandı.

Dün Gümüşçeşme Mahallesi Ganibey Caddesi’nde düzenlenen bir sünnet düğünde aşırı alkollü olduğu öğrenilen S.A’nın rastgele ateş etmesi sonucu 3 yaşındaki K.D. ve 31 yaşındaki E.G. adlı hayatını kaybederken, 1’i ağır 8 kişi de yaralanmıştı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan S.A.’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bugün adliyeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden iki kişinin ise cenazelerinin yarın defnedileceği öğrenildi.
Yorumlar (0)
25°
açık
banner501