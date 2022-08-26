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Sungurlu’da yangın
Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir evin ahır kısmında çıkan yangında, ahır tamamen kül oldu.
Asayiş 26.08.2022, 16:24
Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir evin ahır kısmında çıkan yangında, ahır tamamen kül oldu.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Aşağıfındıklı köyünde Halit Bezeniroğlu’na ait evin ahır kısmında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibi ve köylüler yangını kendi imkanlarıyla söndürmeyince durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını çevrede bulunan evlere sıçramadan söndürdü.
Olayla ilgili olarak başlatılan tahkikatın devam ettiği öğrenildi.
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