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Sungurlu’da tavuk yüklü tır devrildi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan tavuk yüklü tır devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken tırda bulunan tavukların bir bölümü zarar gördü.

Asayiş 02.07.2021, 15:14
Sungurlu’da tavuk yüklü tır devrildi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan tavuk yüklü tır devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken tırda bulunan tavukların bir bölümü zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çankırı yolunda meydana geldi. Çankırı’dan Samsun’a giden tavuk yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Kavşut köyü kavşağında yan yattı. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken tırda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.
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