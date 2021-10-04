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Sungurlu’da silahlı kavga: 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Kula köyünde su meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada amca çocukları oldukları öğrenilen 2 kişi yaralandı.

Asayiş 04.10.2021, 18:22
Sungurlu’da silahlı kavga: 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Kula köyünde su meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada amca çocukları oldukları öğrenilen 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kula köyünde amca çocukları oldukları öğrenilen Cemal K. ile Osman K. köy meydanında su meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar silah ve tüfekle birbirlerine ateş etmeye başladı. Olayda Cemal K. ve Osman K. vücutlarına isabet eden kurşun ve saçmalarla yaralandı. Yaralılardan Cemal K. Ankara’ya sevk edilirken, Osman K. ise Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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