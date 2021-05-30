banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İşte Türkiye'nin ilk dijital insanı Aypera!
İşte Türkiye'nin ilk dijital insanı Aypera!
Sedat Peker'e sert tepki: Devletimiz gerekeni yapacak
Sedat Peker'e sert tepki: Devletimiz gerekeni yapacak
Osmanlı torunu İngiltere Başbakanı Boris Johnson gizli törenle evlendi
Osmanlı torunu İngiltere Başbakanı Boris Johnson gizli törenle evlendi
Gözler kabine toplantısında! Toplantı ne zaman yapılacak?
Gözler kabine toplantısında! Toplantı ne zaman yapılacak?

Sungurlu’da kahvehaneye kumar baskını

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen operasyonda, işletme sahibi ve kumar oynadığı belirlenen 13 kişiye toplam 57 bin 704 lira idare para cezası uygulandı.

Asayiş 30.05.2021, 17:00
Sungurlu’da kahvehaneye kumar baskını

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen operasyonda, işletme sahibi ve kumar oynadığı belirlenen 13 kişiye toplam 57 bin 704 lira idare para cezası uygulandı.

Edinilen bilgileye göre, Turan Mahallesinde bulunan kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisini alan Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri eve baskın düzenlendi. Düzenlenen operasyonda kahvehane içersinde işletme sahibi dışında 13 kişi bulunduğu belirlenirken, yapılan aramalarda 1 adet tabanca, bu tabanca’ya ait şarjör ve mermi ile 1 adet bıçak ve çok sayıda oyun kağıdı elle geçirildi.

Operasyon sonucunda 1 kişiye kumar oynatmaktan 18 bin 704 TL, 13 kişiye ise pandemi kurallarına uymamak ve kumar oynamaktan 39 bin TL olmak üzere toplamda 57 bin 704 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi.
Yorumlar (0)
23°
açık