banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Dünya’nın gözü Bakliyat’ta
Dünya’nın gözü Bakliyat’ta
Yeni sezon fındığı yol kenarlarında satışa çıktı
Yeni sezon fındığı yol kenarlarında satışa çıktı
İmamoğlu'nu protesto eden 3 kişiye gözaltı!
İmamoğlu'nu protesto eden 3 kişiye gözaltı!
BAE’de sel felaketi: 7 ölü
BAE’de sel felaketi: 7 ölü

Sungurlu’da boş evde yangın çıktı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde boş bir evde çıkan yangın çevre sakinlerini korkuttu.

Asayiş 30.07.2022, 16:35
Sungurlu’da boş evde yangın çıktı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde boş bir evde çıkan yangın çevre sakinlerini korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan boş evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.

Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

Yorumlar (0)
31°
açık