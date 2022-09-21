Sungurlu’da 3 katlı binanın çatı katında yangın

Çorum’un Sungurlu ilçesinde 3 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Akçay Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi Eski Sanayi Sitesi’nde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Dumanları gören apartman ve mahalle sakinleri durumu Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü.

Yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edilirken, apartmanın çatı katı tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.